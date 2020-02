Capua. In attesa dei funerali cordoglio in tutta la città per la morte del macchinista Di Cuonzo

Dolore e sconforto nella cittadina di Terra di Lavoro. Di seguito il racconto dell’uomo da parte dell’Ansa: “Iscritto alla Filt-Cgil, Mario Di Cuonzo aveva 59 anni ed era vicino alla pensione. Non era stato solo uno dei primi a guidare i treni sull’Alta Velocità, aveva contribuito a formare e addestrare altri macchinisti nella guida dei Frecciarossa. “Tutti gli volevano bene – ricorda un suo collega – si faceva voler bene per il suo carattere allegro, ma mai superficiale. Aveva sempre una parola buona, di aiuto e di conforto quando necessario, per i colleghi. Ed era un macchinista molto capace”. Ferroviere anche uno dei suoi fratelli, Maurizio, mentre un altro, Mimmo, è un dipendente comunale di Capua: “Tutta la comunità di Capua si stringe attorno alla famiglia del macchinista”, ha detto il sindaco Luca Branco. Cicciù, 51 anni, con la Fit-Cisl si era impegnato ancora più attivamente e aveva fatto il delegato Rsu per molti anni, per poi dedicarsi maggiormente alla famiglia, dopo la nascita del figlio”.