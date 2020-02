Regalo di San Valentino, a chi acquista un libro venerdì 14 sarà data in omaggio una poesia d’amore

L’iniziativa a Santa Maria Capua Vetere, è delle edizioni Spartoco nell’ambito delle presentazioni dei libri di venerdì 14. L’evento si chiama «San valentino in love. una poesia per un giorno» ed è rivolto a chi acquista un libro il venerdì di san valentino. gli sarà data in omaggio una poesia d’amore a scelta, stampata su cartoncino, da regalare all’amata o all’amato, da una selezione di versi dei maggiori poeti antichi, moderni e contemporanei. Nell’ambito dell’evento scrittore in carta e ossa saranno inoltre presentati i libri di massimiliano virgilio è nato a Napoli nel 1979. Scrive per il “Corriere della Sera”, “Sette”, Fanpage.it. e il “Corriere del Mezzogiorno”. Il romanzo «L’americano» (Rizzoli, 2017), tradotto anche in Giappone e in Cina, ha venduto 300.000 copie in Cina.

«Quando ho scoperto che alla periferia di Napoli esistevano delle case in cui vivevano bambini figli di migranti, invisibili senza documenti di cui i genitori non potevano occuparsi, ho deciso di raccontare questa storia. Una storia di creature. In napoletano per chiamare i bambini si dice ’a creatura, la creatura. Al plurale diventa ’e creature. Questa parola, che in italiano è femminile, identifica il bambino nella sua essenza, indipendentemente dal sesso, dalla provenienza geografica, dalla religione. Nella sua innocenza. E creature sono Han – il ragazzino cinese protagonista di questo racconto – l’ucraino Dimitri, il senegalese Ismail, l’italiana Nina e suo cugino, lo spietato Gemello. Si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto, figli di nessuno – non a caso chiamati i “fantasmini” – e finiranno l’uno contro l’altro, manipolati dagli adulti, in una scena di massacro totale, anch’essa ispirata a un fatto di cronaca. È un romanzo che non fa sconti, dalle tinte nere, il racconto di un sottosuolo in cui si muovono esistenze che vivono al di là del bene e del male: quelle dei “ragazzi di vita” del terzo millennio. Ma che non dimentica la possibilità di una redenzione nella tenerezza e nella forza dell’amicizia» Massimiliano Virgilio.







Per Goffredo Fofi «è il migliore scrittore napoletano in circolazione». Con il romanzo «L’americano», che diventerà una serie televisiva, ha sbancato in Cina, dove è l’autore occidentale più venduto. Il giornalista e scrittore Massimiliano Virgilio torna in libreria con il romanzo «Le creature» (Rizzoli), il racconto di un sottosuolo in cui si muovono esistenze al di là del bene e del male, i «ragazzi di vita» del terzo millennio.