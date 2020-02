Caserta. La Laga prepara le elezioni regionali, si tratta sui nomi dei candidati

(Allocca Alfredo). Si e svolta presso il Grand hotel Vanvitelli di Caserta la riunione organizzativa provinciale della Lega. La riunione segue quella del coordinamento regionale di sabato scorso a Napoli. Alla riunione casertana il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni ha edotto i coordinatori territoriali casertani delle notività in vista delle elezioni regionali. Temi elettorali che stanno molto a cuore ai Leghisti, che per la prima volta possono contare nel consiglio regionale campano. Presenti in sala, tra gli altri, l europarlamentare Valentino Grant e il segretario provinciale giovanile del partito Renzo Carusone.