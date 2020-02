Napoli. Al Museo Pignatelli continua “Napoli, musica ininterrotta”

(ilMezzogiorno) NAPOLI Ogni prima domenica del mese visite guidate “sonore” gratuite fino al 3 maggio 2020

L’arte è la bussola con cui dobbiamo guidare gli uomini e specialmente i giovani per avvicinarli tra loro e favorirne la reciproca comprensione. (Franco Michele Napolitano) Continua al Museo Pignatelli la mostra “Napoli, musica ininterrotta. 100 anni dell’Associazione Alessandro Scarlatti” un percorso espositivo originale che raccoglie opere, documenti e contributi audiovisivi. Sono iniziati anche i percorsi didattici, per adulti e per le scuole.

Da questa settimana e fino a conclusione al via “Musica Maestra” le visite guidate e laboratori corali che ogni prima domenica del mese alle 10,30 e alle 11,30 saranno gratuite e per tutti. Con originali percorsi didattici oltre all’itinerario espositivo tradizionale, i visitatori avranno l’occasione di partecipare a mini performance di canto e musica, un modo giocoso di “accordare” le voci dei partecipanti e farle esibire insieme in un improvvisato coro.







Le visite guidate dedicate ai ragazzi si dividono invece in tre proposte: “Coro a core” per ragazzi dagli 8 ai 13 anni, “Napoletani di intelletto e di cuore” e “Voci di donne” dedicato invece a ragazzi tra i 14 e i 18 anni.

La mostra è a cura di Aldo Di Russo in collaborazione con l’Associazione Scarlatti ed è un progetto voluto e realizzato dalla Regione Campania con la Scabec – Società Campana Beni Culturali, e con il Polo Museale della Campania. Cento anni di attività ininterrotta dal 1919 ad oggi, che partono dal sogno di Donna Emilia Gubitosi, fino ai giorni nostri. Artisti, musicisti, orchestre, palcoscenici e la storia di questi ultimi 100 anni in una città che con la musica ha sempre avuto un rapporto speciale.La mostra è anche un’occasione speciale per visitare il Museo Pignatelli, tra i pochissimi esempi di casa-museo a Napoli. Comprende la Villa con l’Appartamento Storico, il Museo delle Carrozze e dei finimenti al pianterreno della Palazzina Rothschild e il giardino storico.

Tutte le info su www.100scarlatti.it Per le visite guidate tel. 0812395653 dal lun al ven dalle ore 09 alle ore 17