Santa Maria Capua Vetere. Domenica visite gratuite al museo

(ilMezzogiorno) SANTA MARIA CAPUA VETERE Domenica 2 Febbraio 2020 Visita guidata all’Anfiteatro e al Mitreo, ore 11 Domenica 2 febbraio 2020 ingresso gratuito in tutto il Circuito archeologico dell’antica Capua.

Alle ore 11.00 visita all’Anfiteatro campano (durata di un’ora e mezza) alla scoperta della sua storia, da luogo di sepoltura a quartiere per gli spettacoli, seguirà visita alla suggestiva sala di culto del Mitreo.

La ludoteca museale resterà aperta dalle 10.00 alle 13.00 con un momento di animazione per i piccoli visitatori.

“Siamo contenti che il ministro Dario Franceschini abbia rinnovato #Domenica al museo, appuntamento atteso dalle famiglie e non solo. Il 15° Rapporto Annuale Federculture 2019 ha confermato il divario persistente tra regioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno, in particolare nel numero di visitatori di musei, mostre, teatri e siti archeologici, con le prime che presentano un numero di fruitori stabilmente più elevato delle seconde (in alcuni casi anche doppio o triplo). La povertà educativa è un fenomeno persistente della nostra società, spesso causato dalla povertà economica: due povertà, dunque, che si alimentano reciprocamente. Iniziative come #Domenica al Museo rappresentano un momento di inclusione sociale, per avvicinare tutti al patrimonio culturale”. Così il direttore del Museo archeologico dell’antica Capua, del Mitreo e dell’Anfiteatro, Ida Gennarelli, presenta le iniziative di domenica 2 febbraio. #Domenica al Museo DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 – GLI ORARI:







Ludoteca museale Arteteca – Museo archeologico dell’antica Capua

Dalle 10.00 alle 13.00 – Animazione a cura degli operatori della Cooperativa “Città Irene Onlus”.

Ingresso gratuito. Prenotazione (333 9663488) Mostra fotografica “SuMemArt – La Memoria dell’Arte” a cura del fotografo Luigi Bilancio – Museo archeologico dell’antica Capua

Dalle 9.00 alle 19.30, ultimo ingresso: ore 18.30. Ingresso gratuito

Ore 11.00 visita guidata all’Anfiteatro e al Mitreo, a cura degli archeologi de “Le Nuvole”. Tariffa 5,00 euro a persona. Prenotazione obbligatoria. Partenza: Anfiteatro campano Saranno disponibili presso la biglietteria le Audio Guide con contenuti base, approfondimenti, immagini per esplorazione e due mappe per orientarsi al meglio, sarà possibile scaricare gratuitamente su Applestore e Googleplay l’APP “Santa Maria l’Antica Capua”.

Prossimo #Domenica al Museo 1° MARZO 2020 Orari di apertura

Museo: dal martedì alla domenica, ore 9.00 – 19.30, ultimo ingresso: ore 18.30, chiuso il lunedì

Anfiteatro: 09.00- 16.50, ultimo ingresso 16.00, chiuso il lunedì Mitreo: gennaio 2020 visite accompagnate al Mitreo alle ore 11.00 e alle ore 15.00 nei giorni feriali, con partenza dalla biglietteria; alle ore 10.00, alle ore 12.00 e alle ore 15.00 nei giorni prefestivi e festivi, con partenza dalla biglietteria.