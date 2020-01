La Marcia per la Vita di Washington 2020 sarà ricordata a lungo

(Samuele Maniscalco – Generazione Voglio Vivere) Dagli Stati Uniti arrivano ottime notizie. La prima è che il 24 gennaio 2020 sarà ricordata come una data storica per tutto il movimento anti-aborto. Alla March for Life di Washington, infatti, alle centinaia di migliaia di partecipanti – tra cui la tua associazione, Generazione Voglio Vivere – si è unito Donald Trump, il primo presidente americano a prendere parte alla più grande mobilitazione pro-vita del mondo. Sarebbe troppo lungo riportare il discorso integrale del presidente degli Stati Uniti d’America ma non v’è dubbio che sia stato uno dei più incisivi: “Noi siamo qui per una semplice ragione: difendere il diritto di ogni bambino, nato o meno, di realizzare quel potenziale che gli è stato donato da Dio. (…) Tutti i presenti capiscono una verità eterna: ogni bimbo è un dono sacro e prezioso fatto da Dio. (…)







Insieme, dobbiamo proteggere, apprezzare e difendere la dignità e la santità di ogni vita umana. (…)

Al vedere l’immagine di un bimbo nel grembo materno, intravediamo la maestà della creazione di Dio. Quando teniamo un bambino tra le braccia, apprezziamo l’amore senza fine che ogni bambino porta ad una famiglia. Quando guardiamo un figlio crescere, vediamo lo splendore che ogni anima irradia. (…)

E per tutte le mamme che si sono riunite qui, oggi: Noi celebriamo voi e vi diciamo pubblicamente che le madri sono eroine. La vostra forza, la vostra devozione, la vostra determinazione è ciò che dà forza alla nostra nazione. Grazie a voi il nostro paese è stato benedetto da anime meravigliose che hanno cambiato il corso della storia umana.

(…) Al di sopra di ogni altra cosa, sappiamo che ogni anima umana è divina e ogni vita umana, nata o meno, è fatta ad immagine santa di Dio Onnipotente”.

La seconda notizia è che la Corte Suprema ha stabilito che non esiste alcun impedimento a votare una legge che obblighi i medici a mostrare alle donne il bambino che portano in grembo tramite ecografia.

Contro tale norma si erano scagliati i titolari di numerose cliniche abortiste e l’ormai famigerata Planned Parenthood che lo scorso anno ha perso 400.000 donatori unici e si è resa responsabile dell’omicidio di 345.672 bambini. Una vera ecatombe. Un numero talmente spaventoso che demoralizzerebbe chiunque non abbia dimestichezza con l’attuale situazione statunitense. Infatti, le statistiche del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (organismo legato al Dipartimento della Salute) mostrano che il numero di aborti commessi negli Stati Uniti è nuovamente diminuito, anche se la quota commessa da Planned Parenthood continua ad aumentare.

A questi dati, vanno aggiunti quelli recentemente raccolti dall’associazione anti-aborto Operation Rescue, i quali indicano che: • Dal 2013, 367 strutture per l’aborto chirurgico sono state definitivamente chiuse. • Le chiusure del 2019 rappresentano un impressionante calo del 79% del numero di strutture per l’aborto chirurgico (da distinguere da quelle che forniscono solo pillole abortive) a livello nazionale dal 1991, quando ve ne erano 2.176.

• In tutto, 17 Stati hanno approvato leggi pro-vita, contribuendo alla chiusura delle cliniche e fornendo i blocchi necessari per tenere sotto controllo a livello nazionale la rapida espansione delle catene dell’aborto.

A tutto ciò, bisogna sommare la nomina a vari livelli di oltre 150 giudici che hanno la caratteristica comune d’essere a favore della vita nascente. Si tratta di una controffensiva culturale senza precedenti che dimostra come ribaltare la situazione sia possibile e come negli USA ci stiano pian piano riuscendo! Generazione Voglio Vivere segue da anni le realtà pro life americane e si è spesso recata negli Stati Uniti per conoscere, imparare, ascoltare e stringere amicizie durevoli con realtà che da molto più tempo si battono perché la piaga dell’aborto abbia fine.