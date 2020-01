Aversa. La Diocesi celebra la Settimana della Vita

(IlMezzogiorno) AVERSA “Aprite le porte alla vita”: in dieci giorni un fitto programma di eventi per riflettere con la comunità sul “dono grande cui siamo stati chiamati a partecipare: la Vita”. “Riconoscere il dono grande cui siamo stati chiamati a partecipare: la vita”. È questo l’invito che, secondo Mons. Angelo Spinillo, la Chiesa intende rivolgere alle comunità in vista dell’appuntamento con la “Giornata per la vita”. Giunta quest’anno alla 42ma edizione, questa Giornata ci sprona ad ammirare la “misteriosa fecondità” della vita e, continua il vescovo di Aversa, “ci offre la possibilità di sentirne ancora il grande ed inarrestabile fermento di amore che la anima e le sofferte tensioni nella continua ricerca del bene”. Tre anni fa, la forte attenzione al tema spinse la diocesi di Aversa a dedicarvi un’intera settimana: un ricco programma di appuntamenti che ha reso la “Settimana per la Vita” una delle quattro tappe fondamentali dell’Anno Pastorale insieme alla Custodia del Creato, alla Giornata dei Poveri e alla Festa dei Popoli. Come da tradizione, l’avvio della “Settimana” – dal tema “Aprite le porte alla vita” – coincide con la Giornata per la Vita, che verrà celebrata Domenica 2 Febbraio nelle Parrocchie della diocesi con la preghiera di ringraziamento e affidamento per la Vita. In mattinata la Carovana della pace dell’Azione Cattolica giungerà ad Aversa: alle 9.30 partenza da Piazza Municipio e arrivo in Cattedrale per la Celebrazione Eucaristica.







Lunedì 3 Febbraio, dalle 9:30 al Palajacazzi è previsto il primo evento organizzato dalla Pastorale Scolastica, con il patrocinio del Comune di Aversa: Gianpietro Ghidini dell’Associazione “Pesciolino Rosso” incontrerà gli studenti delle scuole superiori della diocesi. Sarà invece doppio l’appuntamento della nostra comunità diocesana con don Fabio Rosini nella giornata di Martedì 4 Febbraio: il sacerdote romano, Direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma e ideatore del percorso delle “Dieci Parole”, incontrerà il clero di mattina (alle 9:30 presso il P.I.M.E. di Trentola Ducenta) per una riflessione sul tema “Ogni discepolo si fa missionario. È un invio di Gesù”; in serata, alle 19:00 nella Chiesa Cattedrale, appuntamento con il convegno pastorale sul tema “Nella ‘legge’ di Dio la missione per il suo popolo”. “Amore e Identità, tra cura di Sé e dell’Altro” è invece il titolo della catechesi rivolta ai giovani, che Domenico Bellantoni dell’Università Pontificia Salesiana terrà Mercoledì 5 Febbraio alle 20:30 presso il Seminario Vescovile di Aversa. Giovedì 6 Febbraio, nelle parrocchie, si svolgerà una Veglia di adorazione. Due eventi, invece, animeranno la giornata di Venerdì 7 Febbraio: al mattino – dalle 9:30 presso il Teatro Metropolitan di Aversa – secondo momento di confronto con il mondo della scuola con la testimonianza del prof. Marcello Riccioni (Ass. Pesciolino Rosso) agli studenti delle scuole medie della diocesi; in serata, alle 19:30, la Chiesa San Domenico di Aversa sarà teatro del Musical “La forza della vita”. Sabato 8 Febbraio, alle 18:30 presso il Salone della Caritas Diocesana, spazio all’approfondimento sul tema della Giornata della Vita con un convegno a cura dei medici cattolici. Infine, la celebrazione della Giornata del Malato in Cattedrale di Martedì 11 Febbraio (alle ore 18:00) chiuderà la Settimana per la Vita. Le molteplici occasioni di preghiera, riflessione e incontro, conclude mons. Spinillo, aiuteranno “tutti noi e la nostra umanità a sviluppare pensieri e parole, volontà e azioni capaci di diffondere un autentico clima di pace nella società umana perché davvero il frutto del Vangelo è la fraternità”.