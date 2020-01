Esteri. Il governatore Cuomo dà il benvenuto alle imprese italiane dell’Italian Export Forum (Ief), in prima linea Sicilia e Campania

“La comunità italiana continua a dare enormi contributi al mondo intero, ben riflessi nei gusti distinti, negli stili senza tempo, nel talento prolifico e nella creatività. Le interessanti prospettive di crescita in molte aree rimangono inutilizzate e accogliamo con favore concetti innovativi per l’espansione, compresa l’apertura di nuovi canali di comunicazione con il business e l’industria “Made in Italy”. Questo evento riunisce una delegazione di importanti dirigenti aziendali e istituzionali, amministratori delegati, importatori ed esportatori, manager, società di promozione che si radunano per uno scambio di idee e informazioni sulle opportunità esistenti nel mercato di esportazione italiano”. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Mark Cuomo (foto CNN) scrivendo alle imprese italiane che domani, 27 gennaio saranno a New York per il Forum Italiano dell’Export, esorcizza i timori rispetto alle ricadute sul mercato italiano ed americano della politica dei dazi.

“E’ un’iniziativa che rafforza la nostra economia promuovendo il commercio attraverso partenariati internazionali per la crescita e il progresso”, ha detto Cuomo.







“Tutti i newyorkesi sono onorati che sia stato scelto il nostro Stato per questo entusiasmante evento. New York non è solo la capitale finanziaria del mondo ma anche un iconico centro di arte e cultura, buona cucina, intrattenimento e tecnologie emergenti. L’industria globale beneficia di associazioni con comunità imprenditoriali in tutto lo Stato di New York attraverso nuove opportunità di investimento, partnership per lo scambio di beni e prodotti e disponibilità a condividere risorse educative e culturali”, ha sottolineato con orgoglio Cuomo, ricordando le sue origini italo- americane e felicitandosi con il presidente ed ideatore del Forum Italiano dell’Export (Ief), Lorenzo Zurino per “l’innovazione che è al centro di questo evento”.

Al Forum Italiano dell’Export, su delega del presidente Cuomo, interverrà Lauren Merkel direttrice delle relazioni internazionali dello stato di New York.