Teano/Sparanise. L’ISISS “Foscolo” aperto anche di Domenica

(Caserta24ore) TEANO/SPARANISE L’ISISS “Foscolo” apre i cancelli anche di domenica. Domani 26 gennaio, infatti, le due sedi del Foscolo di Teano e Sparanise, saranno aperte agli studenti, nonostante il giorno di festa. Non solo per le iscrizioni, ma anche per presentare alle famiglie i propri servizi ed i numerosi laboratori, presenti nella grandi strutture di Via Orto Ceraso a Teano e di Via Calvi a Sparanise. Innanzitutto l’avvio del Liceo Classico con potenziamento Biomedico e certificazione inglese Cambridge, poi il Liceo Scientifico con potenziamento Biomedico e le Scienze Applicate, due indirizzi di eccellenza, con stage formativi all’estero, ai vertici della graduatoria Eduscopio, Poi il Liceo Linguistico e l’indirizzo delle Scienze Umane con novità di rilievo per un paese di provincia come Sparanise. Poi l’eccellenza dei Licei segnalati dalla Fondazione Agnelli, rispettivamente al primo e al secondo posto nel raggio di 20/30 chilometri da Sparanise e Teano. Con studenti classificati alle fasi regionali e nazionali sportive, di Informatica, di Higt School Game, l’istituzione di un fondo e di un corso di cultura araba, volto ad ampliare l’offerta formativa del Liceo Linguistico, l’avvio del progetto Memory con l’Università la Sapienza di Roma, del Progetto Scuola amica dell’Unicef, del Progetto DSA e interessanti convenzioni poste in essere dalla scuola con l’Ordine dei Medici di Caserta, con l’Ordine dei Geometri, la Reggia di Caserta, il Museo di Arte Contemporanea di Caserta, il CIRA di Capua e l’Archivio Diocesano. Il Foscolo di Sparanise quindi, domenica 26 gennaio, apre le sue porte a genitori ed alunni con un giorno dedicato all’orientamento sui diversi indirizzi di studio che offre la scuola più antica di Terra di Lavoro. Verrà presentata l’ampia offerta formativa della scuola con i diciotto laboratori, gli indirizzi liceali ( il Liceo Classico, Liceo Linguistico, il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Il Liceo delle Scienze Umane tradizionale e con opzione Economico Sociale) e gli indirizzi tecnici Amministrazione Finanze Marketing (Ragioneria), l’indirizzo Turismo e l’indirizzo informatico (Sistemi Informativi Aziendali ed il Geometra. Durante la Scuola Aperta, alunni e genitori potranno incontrare il Dirigente Scolastico e i docenti per acquisire tutte le informazioni necessarie ad un corretto orientamento scolastico.