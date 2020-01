P. A.: aumenti di 270 euro al mese per i dipendenti della Presidenza del Consiglio. Ai disabili niente.

(Felice Francesco Previte) Il rinnovo contrattuale porterà ai 2 mila dipendenti 125 euro in più (+3,48%), ai quali si aggiungono le risorse stanziate dal governo Conte, pari a 5 milioni di euro . Questa la notizia pubblicata dal Quotidiano Corriere della Sera del 24 gennaio 2020 !

Ma se noi vediamo quanto percepisce il mondo della disabilità, come fanno a vivere, anzi a sopravvivere costoro ?

Tipo di provvidenza. Importo

Limite di reddito 2019 2020

Pensione ciechi civili assoluti 308,93 310,17 16.814,34 16.982,49

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)

285,66 286,81 16.814,34 16.982,49

Pensione ciechi civili parziali

285,66 286,81 16.814,34 16.982,49

Pensione invalidi civili totali

285,66 286,81 16.814,34 16.982,49

Pensione sordi

285,66 286,81 16.814,34 16.982,49

Assegno mensile invalidi civili parziali

285,66 286,81 4.906,72 4.926,35

Indennità mensile frequenza minori

285,66 286,81 4.906,72 4.926,35

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti

921,13 930,99 Nessuno Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali

517,84 520,29 Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordi

256,89 258,00 Nessuno Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti

210,61 212,43

Circolare INPS 11 dicembre 2019 n.147

Ma non è una autentica vergogna per lo Stato Italiano ?