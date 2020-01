Napoli. L’Archivio di Stato ricorda il giorno della Memoria

(ilMezzogiorno) NAPOLI L’Archivio di Stato di Napoli, in collaborazione con l’Associazione Culturale Sebezia Onlus, organizza il 27 gennaio 2020, presso la prestigiosa Sala degli Archivi Gentilizi,

uno spettacolo-dibattito con Rosaria De Cicco che interpreterà “La moglie ebrea” di Bertolt Brecht e due monologhi di Elisabetta Fiorito. Verranno letti alcuni brani tratti dalle testimonianze di Piero Terracina e una riflessione sulla Shoah di Pasquale Di Sabato. In occasione dell’evento saranno esposti in mostra alcuni documenti significativi sul tema nella medesima Sala degli Archivi Gentilizi. La manifestazione è rivolta anche agli studenti delle Scuole Superiori. Contributo di partecipazione euro 5,00.

E’ necessaria la prenotazione al numero 3474874828; email: sebeziaonlus@gmail.com