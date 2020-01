Napoli. L’Accademia di Belle Arti sarà nuovamente protagonista a Roma

(IlMezzogiorno) NAPOLI L’Accademia di Belle Arti di Napoli sarà nuovamente protagonista all’interno del “Digital made for Young fashion talents” -”CommunityLuxury 4.0” l’importante evento di moda, giunto alla sua seconda edizione, organizzato dalla Fondazione Mondo Digitale, nell’ambito di ALTAROMA dedicato ai giovani talenti attenti alle nuove tecnologie della moda, che porterà in passerella progetti green e tecnologici. L’appuntamento è per domenica 26 gennaio negli spazi dell’Ex caserma Guido Reni di Roma, dove tra gli altri, sfileranno anche i 7 progetti degli allievi selezionati all’interno del corso di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Napoli coordinato dal prof. Angelo Vassallo. Un’opportunità unica, per mostrare come la moda sostenibile e tecnologica può vestire il corpo, entrando a far parte del nostro spazio quotidiano.

Una tematica attuale e attraente che ha da subito suscitato l’interesse e la curiosità dei giovani allievi che, sotto la supervisione dei docenti Mariangela Salvati, Natascia Rezzuti e Giulia Scalera, hanno sviluppato le loro idee supportati da Fablab Frosinone, che ha contribuito ad guidare gli studenti nell’ambito del digitale.

Il risultato di tali studi e ricerche sono capi e accessori che fondono tecnologia, artigianalità e artigianato digitale, attraverso manipolazioni di tessuti bio e bioplastiche riciclate, modelli completamente tagliati al laser, fino alla progettazione di accessori realizzati con stampanti 3D.