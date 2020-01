Gaeta (LT) Raduno Storico Identitario dei Popoli delle Due Sicilie

(IlMezzogiorno) GAETA (LT) TUTTI A GAETA 2020 – SABATO 15, DOMENICA 16 FEBBRAIO. Raduno Storico Identitario dei Popoli delle Due Sicilie sul tema “I primati e gli eroi delle Due Sicilie dal passato al futuro” Comitati Due Sicilie anche quest’anno protagonisti dell’evento più importante dell’identitarismo duosiciliano, con la presentazione di tre libri da parte di appartenenti ai CDS, e la presenza come conduttore al Parlamento delle Due Sicilie, e sopratutto per esporre le iniziativa che ci riguardano per l’anno 2020 Sabato 15 febbraio 2020

ore 09.30 VISITE GUIDATE SUI LUOGHI DELLA NOSTRA STORIA. Passeggiata nella Gaeta Borbonica. Visita guidata gratuita. Partenza alle 09.30 piazzale Hotel Serapo. Oppure ore 10.00 Porta Carlo III. Ritorno alle 13.00, con possibilità di navetta per l’Hotel Serapo.

In alternativa: ore 10.00 VISITA AL MUSEO DEL BRIGANTAGGIO DI ITRI e degustazione prodotti tipici.

Partenza in pullman dal piazzale Hotel Serapo. Ritorno alle ore 12.30 da Itri.

Per questo evento è previsto un contributo di almeno 3,00 euro a persona.







Ore 10.30 PARLAMENTO DELLE DUE SICILIE – PARLAMENTO DEL SUD.

Seduta aperta al pubblico presso Salone delle Feste – Hotel Serapo. Coordinano i lavori: Fiore Marro e Andrea Tamburelli Lanzara. Coordinamento Commissioni: Augusto Forges Davanzati e Piero Caserta.

ore 13.30 Pranzo presso Hotel Serapo. SEZIONE II

ore 15.00 Hotel Serapo – Salone delle feste. Incontro sul tema:

“PRIMATI ED EROI DELLE DUE SICILIE, DAL PASSATO AL FUTURO” Coordina i lavori Gennaro De Crescenzo.

– Inno delle Due Sicilie – Coro Real Cappella Napolitana.

– Saluti del Prof. Avv. Franco Ciufo Segretario Associazione Cavalieri Costantiniani Italiani

Progetti e attività : – Comitati Due Sicilie (Fiore Marro); – Il Ponte sul Garigliano (Comitato Luigi Giura);

– Daunia Due Sicilie (Pino Marino); – Osservatorio Due Sicilie (Alessandro Malerba)

– Il Cerchio (Adolfo Morganti); – Presentazione del Quotidiano Napoli a cura di Alessandro Migliaccio;

– Il progetto “Pietrarsa e Secondigliano”, Cpia, Secondigliano (Maria Antonietta Terlizzi);

– Presidente Trebbi – Circolo Svizzeri di Roma (Il sacrificio degli svizzeri a Gaeta);

– Presentazione del “Progetto Compra Sud” a cura della Fondazione Il Giglio SEZIONE III

ore 16.30 Hotel Serapo – Premio nazionale “Don Paolo Capobianco per la quistione meridionale” a cura di Ass. Terraurunca, Ass. Webprogens, Comune di Gaeta. Saluti dei sindaci e delle autorità. SEZIONE IV

ore 17.30 Hotel Serapo – Il convegno:

– Prof. Gennaro De Crescenzo – Il libro dei primati del Regno delle Due Sicilie: proiezione-immagini.

– Daniele E. Iadicicco – Presentazione pamphlet “CADUTI PER LA PATRIA” – Elenco Caduti dell’Assedio di Gaeta e della Battaglia di Mola;

– Gigi Di Fiore – presentazione del nuovo libro “NAPOLETANITÀ”;

– Alessandro Romano – “I piccoli grandi eroi di Gaeta”: proiezione-immagini.

– Pino Aprile – “Eroi del passato, eroi del presente”.

ore 20.30 Cena Conviviale presso l’ Hotel Serapo.

ore 21.30 Hotel Serapo – Salone delle feste: concerto di musica popolare BRIGANTI DI FRONTIERA a cura del capobrigante Moskitti

– Domenica 16 febbraio 2020 SEZIONE V La Memoria, la Tradizione, la Fede.

ore 10.00 Santa Messa – Coro Real Cappella Napolitana.

ore 12.00 Batteria LA FAVORITA – “Gaeta resiste ancora”.

– Alza Bandiera Storico Militare. Come tradizione ad essere issata sarà la “Bandiera Pellegrina” donata dalla Fondazione Francesco II: I Militari di Imago Historiae.

– Cerimonia dei fiori con il nome dei bambini deceduti durante l’Assedio. Sottofondo musicale a cura degli studenti della Scuola Carducci di Gaeta.

ore 15.30 – Minturno – Visita guidata gratuita Real Ponte Ferdinando a cura del Comitato Luigi Giura.