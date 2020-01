Suore con la sindrome da “burnout “

(Felice Previte) La notizia diramata il 23 gennaio 2020 dal quotidiano “ Corriere della Sera “, comunica che sarà creata in Vaticano una Commissione che per tre anni approfondirà la condizione delle Religiose, RR Suore di ogni Ordine e Grado, spesso vittime di abusi e disparità di potere.

Papa Francesco ne ha parlato nel Motu Proprio Vos estis lux mundi vale a dire “Voi siete la luce del mondo” il nuovo motto firmato da Papa Francesco frase presa dal Santo Vangelo dell’Evangelista Matteo che chiama ogni fedele ad essere esempio luminoso di virtù, integrità, santità, dove le nuove Norme in essa contenute saranno tese a combattere gli abusi nella Chiesa Cattolica ed avranno validità per tre anni per conoscere la messa a punto del Motu, prima essere rese permanenti . La notizia non è una novità in quanto da tempo nel circuito Vaticano circolava .

Si deve sapere che la Sindrome da burnout sono abusi psicologici nei confronti di terzi sul posti di lavoro, nella società ed anche nei meandri della Religione Cattolica soprattutto in quelle persone che si dedicano a terzi ( come Sacerdoti, Pompieri,)che dedicano il loro tempo nella cura delle di terzi, come i Sacerdoti nelle cure delle anime.

Il mondo Cattolico e non ne accetta questa notizia per una questione di giustizia.

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II°: “ Andiamo avanti con speranza “