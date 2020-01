Teano. Al Liceo scientifico Foscolo è partita l’Alternanza Scuola Lavoro con l’Ordine dei Medici di Caserta

(Caserta24ORE) TEANO Il Liceo Scientifico “Foscolo” di Teano e Sparanise, anche quest’anno ha iniziato l’attività di Alternanza Scuola Lavoro con l’Ordine dei Medici e degli odontoiatri di Caserta. Grazie infatti ad un’apposita Convenzione con l’Ordine dei Medici di Caserta, martedì 21 gennaio, alle ore 15, nell’aula conferenze dell’Ordine dei Medici di Caserta c’erano 43 alunni delle classi 3^ A e 4^ A scientifico del Foscolo per iniziare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Dopo l’avvio del Progetto Biomedico, quindi due classi del Liceo Scientifico sidicino frequenteranno lezioni tenute dagli stessi medici su argomenti di grande interesse. Dopo la firma del protocollo di intesa del 18 novembre scorso, tra il preside Paolo Mesolella e la Presidente dell’Ordine dei medici casertano, Maria Erminia Bottiglieri, è iniziato un articolato progetto di Alternanza per le classi terza e quarta del Liceo Scientifico che si terrà direttamente nella sede dell’Ordine a Caserta. Le 25 ore di formazione tenute da medici specialisti messi a disposizione gratuitamente dall’ordine dei medici, sono partite oggi con un convegno sulla bioetica e sul codice deontologico dei medici. Continueranno giovedì 18 febbraio mattina con la formazione sui Vaccini, venerdì 6 marzo con una mattinata dedicata all’alimentazione, giovedì 6 aprile con una conferenza dedicata all’educazione sessuale, martedì 12 maggio, alle ore 15, con un pomeriggio di formazione sulle malattie neoplastiche. In programma anche iniziative da tenere in altri momenti dell’anno. Dopo la ratifica del protocollo di intesa, quindi, è iniziata anche la formazione per quarantatré ragazzi delle classi terze e quarte del liceo scientifico Biomedico del Foscolo di Teano e Sparanise. “ In questo modo, spiega il preside Mesolella, si intende rispondere alle esigenze degli studenti interessati ad ampliare le proprie competenze in ambito scientifico, valorizzando le loro attitudini e fornendo un importante strumento di orientamento. Il percorso infatti si pone l’ obiettivo di ampliare le conoscenze e le competenze nelle discipline scientifiche e di integrare gli insegnamenti previsti dal curriculo ordinario, per una migliore preparazione agli studi universitari in medicina, farmacia e biologia, chimica e scienze infermieristiche.