Caserta. “L’esplorazione spaziale, la partecipazione italiana e la testimonianza di un astronauta”.

(Caserta24ore) CASERTA Nell’ambito delle attività socio-culturali, l’UNUCI Sezione di Caserta partecipa, per la

quinta volta, al Festival della Vita, decima edizione, evento promosso dal Centro Culturale San Paolo Onlus, (http://www.festivaldellavita.it). Il tema per il 2020 e “Vivere è….Viaggiare” e la programmazione degli eventi prevede una sessione ordinaria a Caserta da sabato 25 gennaio a domenica 2 febbraio. Come per le edizioni precedenti, è in fase di organizzazione un Convegno, rivolto ai Soci, ai Militari di ogni ordine e grado ed indirizzato, in particolare, agli Studenti degli Istituti Superiori di Caserta. In considerazione dell’anniversario dello sbarco sulla luna, viene proposto un Convegno dal titolo: “L’esplorazione spaziale, la partecipazione italiana e la testimonianza di un astronauta”. Al fine di interessare ancora di più gli studenti, è indetto un concorso rivolto ai frequentatori delle ultime Classi delle Scuole Secondarie di II Grado della Provincia di Caserta, con la finalità di







stimolare nei giovani una riflessione sui principi ispiratori dell’evento. Saranno ammessi al concorso progetti e lavori appartenenti alle seguenti tre categorie: elaborato testuale, elaborato grafico (storyboard), elaborato digitale. Saranno premiate, con una borsa di studio del valore di Euro 250,00, le due migliori realizzazioni.

L’evento avrà luogo mercoledì 29 gennaio 2020, con inizio alle ore 10.00, in Caserta, nella Sala Auditorium del Centro Polifunzionale della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare. Il convegno di interesse storico è rivolto principalmente ai giovani frequentatori degli Istituti di secondo grado di Caserta e provincia. Formulo, inoltre, l’invito più caloroso per disporre la partecipazione degli studenti in rappresentanza dei Licei e degli Istituti Professionali e Tecnici. Coordinatore: Gen. B. Ippolito Gassirà, cell. 338 2282434,