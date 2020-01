Caserta. Ingente sequestro di droghe pronte per lo spaccio

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marcianise a San Nicola la strada, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, appositamente predisposto nell’emiciclo della villa comunale di quel comune, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di d. m. n., cl. 1993, senegalese, residente a nocera inferiore (sa), a. m., cl. 1992, ghanese, in italia senza fissa dimora, e una donna a. a., cl. 1993, italiana, residente a morcone (bn).

I tre sono stati notati aggirarsi con fare sospetto all’interno della citata villa, sono stati, pertanto, subito fermati ed identificati. a seguito di perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 30 dosi circa di marijuana, per un peso complessivo di gr. 60 circa, 2 dosi di hashish del peso complessivo di gr. 4 circa, nonché della somma contanti di €70,00, ritenuta provento dell’attività illecita.

gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.