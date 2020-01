San Leucio di Caserta. Assegnate le borse di Studio ai giovani artisti leuciani

(Caserta24ore) CASERTA Due giorni di successi e plausi per il Liceo Artistico “San Leucio” che ha accolto tantissime famiglie e tantissimi giovani per la due giorni di apertura al territorio dedicati anche alla premiazione della prima edizione del Concorso Giovani Artisti Leuciani, finalizzato alla promozione dell’Arte Contemporanea. Patrocinato dal Comune di Caserta, dall’assessorato all’istruzione, ha assegnato ieri 7 premi. Al concorso hanno partecipato ragazzi di ben 20 scuole delle province di Caserta e Benevento. Questi i nomi dei vincitori. Primo classificato: Nicola Gentile dell’I.C. Galileo Galilei di Arienzo, diretto dalla preside Rosa Prisco (borsa di studio di 250 euro); secondo classificato Michele Tagliafierro dell’I.C Settembrini di Maddaloni guidato dalla preside Tiziana D’Errico (150 euro); terza classificata Rosa Gadola dell’I.C. Capol D. D. Mazzini di San Nicola La Strada di cui è dirigente scolastica Patrizia Merola (150 euro); al quarto posto ex aequo Lorena Dedja e Alessandro Di Gennaro della Mazzocchi, plesso di S. Erasmo, Santa Maria Capua Vetere diretto da Antonio Sapio (100 euro); quinto classificato Alessandro Aligante dell’IAC Fermi di Cervino di cui è preside Giovanna Falzarano (100 euro); sesta classificata Anna Luciano dell’ICA Oriani di Sant’Agata de’ Goti guidato da Antonio Montella (100 euro). Premio speciale della giuria a Chiara Striano dell’IC DD Bosco di Marcianise presieduto da Michelina Ambrosio. Il premio speciale della giuria consiste nella realizzazione da parte degli allievi del Liceo Artistico San Leucio di un abito progettato dalla piccola artista che prenderà parte attivamente anche alla sua realizzazione, partecipando a tutte le fasi della realizzazione presso i laboratori del Liceo. Il concorso ha visto coinvolti i docenti Michele Cicala, Massimiliano Mirabella, Armando La Peccerella, Camilla Tariello, Teresa Di Monaco, Domenico Di Dio, Gianmaria Della Valle, Mario Latino, Tommaso Cominale e Francesco Capasso nella valutazione di una grande quantità di elaborati che sono pervenuti. «È stato un grande sforzo – spiega Immacolata Nespoli, dirigente scolastica del Liceo Artistico San Leucio – ma che ha dato a tutti noi una grande soddisfazione. Abbiamo visto la gioia negli occhi dei partecipanti e dei vincitori, abbiamo condiviso con tante scuole, tante famiglie, il nostro progetto didattico. I laboratori artistici del nostro liceo che i giovani allievi che hanno partecipato hanno avuto modo di vedere, sono spazi espressivi, luoghi di formazione didattica e culturale, sviluppano la creatività attraverso la sperimentazione di materiali e tecniche ma costituiscono al contempo il luogo dove la conoscenza si trasforma in capacità di realizzazione. Il sapere e il saper fare diventano un unicum». Sono stati sostenitori delle borse di studio Ernesto Caterino, Mario Comella e Rossella Santagata.