Napoli. “Itinerario d’arte lungo la Napoli Nobilissima”

(ilMezzogiorno) NAPOLI Mercoledì 22 gennaio, alle ore 11:00, conferenza stampa di presentazione presso il Chiostro di Santa Maria La Nova di Napoli. Sarà la Sala Consiliare del Comune di Napoli, presso il Chiostro di Santa Maria La Nova, ad ospitare, la presentazione di “Itinerario d’arte lungo la Napoli Nobilissima”, terzo itinerari artistico promosso dall’Associazione Arteggiando, attraverso il Presidente l’arch. Giovanna D’Amodio, ideatrice e Direttore artistico della manifestazione. Il progetto, con il patrocinio del Comune di Napoli, è finalizzato sia alla promozione dell’arte contemporanea sia alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico partenopeo. La rassegna d’arte si svolgerà attraverso un percorso cittadino, puntando alla riscoperta di alcune splendide Ville e Palazzi Nobiliari, elette a prestigiose location di questo intrigante e interessante itinerario culturale, che li restituisce attraverso un eccezionale tour di arte contemporanea alla fruizione dei cittadini. La manifestazione della durata dell’intero anno 2020 sarà ospitata, attraverso Sedi universitarie (Parthenope e L’Orientale), di banche (Intesa Sanpaolo e Fideuram), di musei, studi professionali e dimore private avvalendosi di patrocini morali e collaborazioni di Enti Istituzionali, Comuni, Fondazioni ed Associazioni. Le locations ospitanti fungeranno da contenitore culturale di una variegata programmazione di eventi collaterali: arte, food, moda con gli abiti dell’Atelier Fiorillo, concerti, convegni, workshop, visite guidate a cura dell’associazione “Blu Parthenope” e presentazioni di libri, dando vita ad una fitta Kermesse di appuntamenti. La manifestazione ospiterà, inoltre, la prima edizione del “Premio Napoli Nobilissima” per l’individuazione delle personalità eccellenti in ambito partenopeo, premiate alla fine dell’itinerario durante il Gran Galà a Villa Partenope a Napoli. Presidente del comitato di selezione è il Prof. Luigi Caramiello. Inoltre sarà inserita la manifestazione “Napoli in coro” per cui in ogni Palazzo si esibirà un coro presente sul territorio cittadino, ne citiamo solo alcuni: “Vocalia” e Coro Universitario “Joseph Grima”, diretti dal Maestro Luigi Grima; “Coro della Leonessa”, diretto dal Maestro Carlo Forni; “Coro “Arrabas”, diretto dal Maestro Giuliana Calimeri Roccatagliata; “Coro della Pietrasanta”, diretto dal Maestro Rosario Peluso; “Coro dei marini” della Lega Navale, diretto dal Maestro Gabriella Colecchia. Alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Clarissa Campodonico, sono stati invitati ad intervenire, tra gli altri, On. Luigi de Magistris, Sindaco Città di Napoli; Dott. Francesco Iovino, Vice Sindaco Città Metropolitana di Napoli; Dott.ssa Eleonora de Majo, Assessore alla Cultura Comune di Napoli; On. Massimiliano Manfredi; Don Luigi Merola, Presidente Fondazione Onlus “’A Voce d’e creature”.