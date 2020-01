Monte di Procida. Arriva il tempo pieno pomeridiano nelle scuola primaria

“A Giugno dello scorso anno, per dare risposta ad un mutato contesto sociale con una offerta formativa in grado di coniugare esigenze familiari di carattere pratico ed una risposta didattica più articolata, aperta e partecipata, ho invitato le scuole locali a farsi promotrici di corsi a tempo pieno per la scuola primaria.

Ringrazio sentitamente i Dirigenti Scolastici del Circolo Didattico e dell’ICS Vespucci per aver accolto da subito il mio invito e per l’impegno che stanno profondendo perché tale iniziativa veda l’assenso delle Autorità scolastiche sovraordinate.

Ove l’iniziativa veda adesioni, corsi di scuola primaria a tempo pieno saranno attivati presso i plessi Capoluogo di Corso Garibaldi e Torregaveta e ribadisco il massimo sostegno alle scuole per una innovazione che auspico si estenda nel tempo”.