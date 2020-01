Caserta. Esperti di tecnologia e realtà virtuale si raccontano

L’innovazione degli smartphone non si arresta, molte aziende si sfidano nella ricerca di innovazioni soprattutto per quanto riguardo lo schermo ed il comparto fotografico. Ricordate Allocca Alfredo e Domenico Ricciardi che qualche anno fa furono i primi in fila, di primo mattino al centro commerciale Campania per provare la realtà virtuale.

Oggi in questo cambianento tecnologico i nostri amici appassionati di tecnologia puntano su One plus, il primo smartphone a 90 herz e fotocamera frontale pop up. Ormai sono diventati degli esperti e sulle proprie pagine social danno consigli a destra e a manca con recensioni di una certa caratura. Dopo l’One plus i nostri esperti casertani ci danno appuntamento alla terza decade dell’anno, quando saranno lanciate nuove console, sempre pronti a recensire e dare suggerimenti.