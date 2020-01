Ci ha lasciati un gigante.

(da Arcangelo Santoro) Se ne andato Cristopher Tolkien. Con lo spirito di un San Cristoforo (nomen omen) ha infatti dedicato tutta la sua LUNGA esistenza (95 anni) a dare forma editoriale a quella montagna di carte e appunti che il padre aveva lasciato nel cassetto dopo la sua morte. Facendosi carico di un nome pesantissimo come quello di J. R. R. Tolkien, un gigante della letteratura occidentale del Novecento e tra gli autori cattolici più blasonati, Christopher ha dato alle stampe numerosi inediti dedicati alla Terra di Mezzo – tra gli altri, Il Silmarillion (1977), I Racconti Incompiuti (1980), la History of Middle-earth (1983-1996) e i recenti I Figli di Hurin (2007) e Beren e Luthien (2017) – contribuendo in maniera determinante alla fortuna postuma de Il Signore degli Anelli e degli altri grandi romanzi del genitore.

Dunque se quello di J. R. R. Tolkien è ancora oggi un nome conosciuto e stimato da una foltissima schiera di appassionati lettori di tutto il mondo, molto lo si deve anche a Christopher, che con pazienza e devozione ha saputo farsi docile strumento, proprio come un bastone, per portare ancora più lontano, verso nuovi confini, l’opera paterna. [….] Senza la passione del terzogenito di casa Tolkien – passione che ha significato sia la fatica della ricerca che l’amore per la letteratura paterna – non sarebbe stata la stessa cosa.