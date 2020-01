Caserta. Parco degli aranci, firmato l’affidamento ai volontari

(Caserta24ore) CASERTA Il 15 gennaio scorso, con l’atto di prot. N. 6062, il Comune di Caserta ha affidato le chiavi della Villetta di Parco degli Aranci ad una rete di associazioni e cittadini volontari, che da mesi ha avviato un percorso di gestione condivisa di questo bene comune rimasto per tanti anni in abbandono e degrado. Un giorno storico per il quartiere di Parco degli Aranci e per l’intera città: questo atto formale sancisce, legittima e tutela l’attività che da molti mesi un’ampia rete civica porta avanti, sulla scia virtuosa dei beni comuni di Villa Giaquinto e della Villetta di via Arno. La Villa Comunale di Parco degli Aranci è stata per oltre 5 anni preda di abbandono, degrado e spaccio di sostanze, aperta giorno e notte, completamente al buio e senza acqua. Uno spazio verde che malgrado tutte queste problematiche, conserva la sua bellezza e deve tornare ad essere un luogo di socialità, aggregazione e svago. Da gennaio 2019, la rete Caserta Città Viva, il gruppo Scout Caserta 5, la parrocchia SS. Maria e S. Giovanni Bosco, il Centro sociale Ex Canapificio coi rifugiati del progetto di accoglienza Sprar e il Comitato per Villa Giaquinto hanno avviato prima un’inchiesta porta a porta per conoscere le principali segnalazioni e proposte per quell’area e poi una serie di giornate di riqualificazione della stessa. Da novembre 2019, questa rete composta da molti cittadini volontari, si è organizzata tramite turni per ripristinare l’apertura e la chiusura. Questi primi due mesi sono stati complessi: riportare regole e vivibilità in uno spazio ormai “terra di nessuno” ha comportato intimidazioni, ostacoli e aggressioni. Il Comune ha istallato, a seguito di questa attività associativa, 3 faretti provvisori per ripristinare un minimo di sicurezza e vivibilità nell’area e oggi ha affidato le chiavi del bene ai cittadini per “agevolare e incentivare la fruizione pubblica del parco, trasformando così tale luogo in punto di incontro pubblico per il tempo libero e per favorire aggregazione e solidarietà sociale”.







L’atto di affidamento chiavi è un atto provvisorio di durata trimestrale, in quanto è un atto propedeutico alla stesura del Patto di Collaborazione, ovvero un accordo più strutturato tra Comune e Cittadini previsto dal “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani” (61-2017). All’Amministrazione Comunale, oggi chiediamo prioritariamente di avviare l’iter per il ripristino completo dell’illuminazione e dell’acqua, condizioni fondamentali per la vivibilità della villetta. C’è grande soddisfazione per i cittadini della zona e determinazione a proseguire il percorso di gestione condivisa con questi prossimi appuntamenti: giornate di manutenzione, pulizia e rigenerazione previste per LUNEDI 20 GENNAIO ORE 10.30-13, VENERDI 24 GENNAIO ORE 15-17; prossima data dell’assemblea fissa quindicinale MARTEDI 28 GENNAIO ORE 18.30 PRESSO LA PARROCCHIA DEL QUARTIERE. In primavera, anche le scuole del territorio (la scuola elementare del 5° Circolo e la scuola Media dell’Ic. Vanvitelli) parteciperanno alla rigenerazione della Villa, con una programmazione didattica che coinvolgerà più di 100 studenti tra gli 8 e i 13 anni e che vedrà il coinvolgimento anche del progetto Piedibus attivo in questo quartiere. La Villa di Parco degli Aranci si inserisce quindi nella rete dei BENI COMUNI, che oggi già vede Villa Giaquinto al suo 4° anno di gestione condivisa e la Villetta di Via Arno al suo 3° anno. Il patrimonio pubblico, inteso sia come spazi verdi che come immobili in abbandono, ha bisogno della cura e della gestione dei cittadini: c’è bisogno di utilizzare il Regolamento Comunale per la Gestione Condivisa per aprire spazi sociali, che siano da antidoto al degrado ma anche alla criminalità, alla solitudine e all’emarginazione.