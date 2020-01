Teano. Sabato 11 gennaio Open Day al Biomedico del Foscolo in collaborazione con l’ASL

(ilMezzogiorno) TEANO Domani, Sabato 11 gennaio, al Liceo Biomedico del Foscolo ci sarà un Open Day particolare, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta. A partire dalle ore 16 fino alle 19, infatti, il benvenuto ai nuovi allievi del Liceo classico con potenziamento Biomedico, nella sede Foscolo di Teano, lo daranno il dott. Alfonso Russo dell’azienda Sanitaria Casertana e l’istruttore IRC De Maio del SAUT di Teano, che coinvolgeranno i ragazzi aspiranti medici, biologi, farmacisti, chimici e infermieri professionali con teoria e pratica di primo Soccorso. E poi sarà rilasciato loro un interessante manuale di primo soccorso. Inizia quindi concretamente il percorso di studi ad indirizzo Biomedico del Foscolo, dove nei prossimi giorni gli alunni inizieranno anche un interessante corso di Logica con una docente dell’Università di Roma e riprenderanno le attività di Alternanza Scuola Lavoro presso l’ordine dei Medici di Caserta ed i corsi per la preparazione dalla certificazione inglese Cambridge di livello B1 e B2. Sarà una buona occasione per presentare i corsi liceali attivati nella scuola: il Liceo Classico con potenziamento Biomedico e la certificazione inglese Cambridge, il Liceo Scientifico con potenziamento Biomedico nella sede di Sparanise e i licei delle Scienze Applicate, indirizzi di eccellenza, con stage formativi all’estero che hanno portato il Foscolo ai vertici della graduatoria Eduscopio, Poi il Liceo Linguistico e l’indirizzo delle Scienze Umane con novità di rilievo per un paese di provincia come Sparanise. Poi l’eccellenza dei Licei segnalati dalla Fondazione Agnelli, rispettivamente al primo e al secondo posto nel raggio di 20/30 chilometri da Sparanise e Teano. Con studenti classificati alle fasi regionali e nazionali di Informatica e di Higt School Game, Green Game, l’istituzione di un fondo di cultura araba, l’avvio del Progetto Scuola Amica dell’Unicef, del Progetto DSA e interessanti convenzioni poste in essere dalla scuola con l’Ordine dei Medici di Caserta, con l’Ordine dei Geometri, la Reggia di Caserta, il Museo di Arte Contemporanea di Caserta, il CIRA di Capua, l’Archivio Diocesano di Teano e la Sovrintendenza Archeologica. Il Foscolo di Sparanise quindi, domani, apre le sue porte a genitori ed alunni con un giorno dedicato completamente all’orientamento sui diversi indirizzi di studio che offre la scuola più antica di Terra di Lavoro. Verrà presentata l’ampia offerta formativa della scuola con i suoi diciotto laboratori, gli indirizzi liceali ( il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Il Liceo delle Scienze Umane tradizionale e con opzione Economico Sociale) e gli indirizzi tecnici Amministrazione Finanze Marketing (Ragioneria), l’indirizzo Turismo e l’indirizzo Informatico (Sistemi Informativi Aziendali). Da quest’anno anche il corso serale per Ragionieri e il potenziamento Geotecnico nel Geometra. L’ Open Day, si terrà domani 11 gennaio, dalle ore 16 alle 19 e durante l’incontro, alunni e genitori potranno incontrare il Dirigente Scolastico, i docenti e gli alunni per acquisire tutte le informazioni necessarie ad un corretto orientamento scolastico. Da quest’anno poi, oltre alla visita dei laboratori, sarà possibile assistere a performance musicali e scientifiche, vedere la postazione Meteoreologica, il laboratorio delle acque, il laboratorio astronomico che è l’unico in tutto l’alto casertano e i studi del canale Televisivo del Foscolo.