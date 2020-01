Teano. Il Foscolo ai vertici di Eduscopio. Il Presidente della Provincia scrive al preside Mesolella

(Caserta24ore) TEANO – SPARANISE Anche quest’anno l’Istituto Statale Superiore Foscolo di Teano e Sparanise, si posizione ai primissimi posti della Classifica di Eduscopio della Fondazione Agnelli ed il Presidente della Provincia, avv. Giorgio Magliocca invia un lettera i complimenti al Preside Paolo Mesolella. Nella graduatoria stilata quest’anno dall’importante fondazione infatti il Foscolo è al primo posto tra i Licei Classici della provincia, al secondo posto tra gli istituti ad Indirizzo Economico e tra i Licei Scientifici. Un bel traguardo se si considerano le tante scuole presenti nello spazio di 20 chilometri e i diversi indirizzi segnalati.”Egregio Dirigente, scrive il Presidente Magliocca nella sua lettera, del 18 novembre scorso, debbo complimentarmi per l’ottimo risultato riportato nella classifica dal suo Liceo a indirizzo classico in particolare: è un liceo che certamente si distingue, ha una marcia in più e contribuisce ad arricchire sul piano della formazione culturale classica, non solo le città di Teano, Sparanise, ma l’intera Provincia. Lo studio pubblicato sul portale web Eduscopio, è un dato rigoroso che tiene conto di diversi parametri presi in esame e che certifica l’ottimo lavoro didattico conseguito, quella qualità formativa così necessaria non solo per i giovani che si apprestano a entrare nel mondo universitario ma anche per coloro che intendono avviarsi nel mondo del lavoro che oggi appare sempre più difficile per gli incessanti ed impetuasi sviluppi culturali dovuti principalmente all’impatto delle buove tecnologie. Il Preside Paolo Mesolella nel ringraziare il Presidente del Provincia Magliocca per il pensiero avuto e per la sua riconosciuta sensibilità verso il mondo della scuola ha spiegato:” La ricerca Eduscopio della Fondazione Agnelli è stata pubblicata in rete all’indirizzo www.eduscopio.it . Visualizzando le scuole di “indirizzo Classico” in un raggio di 30 km da Pignataro Maggiore o Sparanise, il nostro Liceo classico, si trova al secondo posto dopo il Giannone di Caserta ed in posizione privilegiata rispetto a tutte le altre scuole di indirizzo classico casertane . Il Foscolo ha riportato la Seconda posizione anche nell’indirizzo economico con l’Amministrazione Finanza e Marketing (Ragioneria) di Sparanise, seconda solo al Michelangelo Buonarroti di Caserta. In seconda posizione, anche per l’indirizzo Scientifico visualizzando le scuole di indirizzo scientifico in un raggio di 20 km partendo dal nostro comune Sparanise. Posizione che conferma quella dello scorso anno. Un risultato importante se si considera che sono tre gli indirizzi di studio segnalati in cima alle classifiche da Eduscopio. La rilevazione viene fatta dalla fondazione Agnelli sui risultati universitari riportati dagli studenti, considerando la media dei voti degli esami e i crediti ottenuti. Il nostro Liceo in particolare tra le scuole di indirizzo classico è risultato Secondo con un indice FGA ( media dei voti e crediti) di punti 72.36. Anche il nostro Istituto Tecnico Commerciale e Informatico, tra le scuole di indirizzo Tecnico-Economico è risultato Secondo con un indice FGA (media dei voti e crediti) di punti 50.6. Il nostro Liceo Scientifico poi, tra le scuole di indirizzo Scientifico è risultato, per il secondo anno consecutivo Terzo, ottenendo un indice FGA (media dei voti e crediti) di punti 67.23.