Calvi Risorta. La Befana delle associazioni è arrivata a casa Mandara

Grazie all’opera di volontariato delle associazioni presenti sul territorio, i bambini di Calvi Risorta quest’anno hanno potuto vedere l’arrivo della Befana in paese con doni e iniziative di animazione.

L’evento si è tenuto presso “Casa Mandara” la struttura ora occupata dalla Curia a cui fu donata da una famiglia illustre di Petrulo proprio per fini di assistenza sociale ai cittadini della frazione.

Pietro Valle (nella foto con un collaboratore) si è fatto portavoce del mondo del volontariato locale ed ha puntualizzato che “… in questo periodo di perenne crisi economica, devono essere le associazioni a sopperire alle istituzioni nell’organizzazione della vita sociale del paese. Eccoci qua nel rispondere all’appello!” conclude ironico il Valle.