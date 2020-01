Caserta. Lavori al sito archeologico di Carditello i sotterranei spariranno per sempre?

Nel 2017 venivano autorizzate ispezioni speleologiche all’interno del Sito, al fine di individuare il percorso sotterraneo della diramazione dell’Acquedotto Carolino realizzata da Francesco Collecini unitamente alla fabbrica.

Nel 2018 venivano rinvenuti sia al di sotto dei torrioni che dei corpi di fabbrica ad essi adiacenti, una serie di ambienti di eguali estensioni sormontati da volte con altezza intradosso di circa mt. 2, costituenti il piano sotterraneo di fondazione del Real Sito, accessibile da botole in pietra poste al centro del piano terra ed in chiave alle volte, unitamente ad una serie di cisterne colme di acqua, probabilmente appartenenti all’impianto originario di Carditello. Purtroppo molti ambienti non venivano ispezionati perché ricolmi di detriti e materiali di risulta riversati al loro interno nel corso di più di un secolo di storia.







Ad oggi sono in corso dei lavori di “Prosecuzione e Restauro Conservativo” per un importo complessivo di 5 milioni di euro. In una nota stampa l’architetto Ettore Ventrella ideatore del sistema Vestrut con il quale sono state realizzate innumerevoli strutture reticolati spaziali, esprime preoccupazione sulla serie di interventi che potrebbero danneggiare le strutture originarie del Real Sito borbonico di Carditello. In particolare lo scavo complessivo e trasporto a rifiuto di materiali per circa 1000 metri cubi, a causa dei sottostanti ambienti voltati, potrebbe avere come conseguenza la distruzione delle volte di fondazione, delle pavimentazioni e delle botole in pietra con l’impossibilità di poter recuperare in futuro tali ambienti sotterranei. Tutto ciò determinerebbe l’impoverimento del manufatto, anche in considerazione dei limiti arrecati alla ricerca di ulteriori elementi per la sua valorizzazione, come ad esempio l’acquedotto Carolino – conclude la nota dell’architetto.