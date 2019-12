Assurda pretesa da parte della Politica ?

(Previte Francesco Felice) Secondo il Vangelo del 29 dicembre 2019, Giuseppe prese con sé il Bambino Gesù e Sua Madre e fuggi in Egitto . Ora secondo la Politica, col P maiuscolo come dice Papa Francesco, nella nostra Italia dal 1° gennaio 2020, secondo la detta Politica, dobbiamo avere il Banco Matt per comprare dal verduraio o dal Farmacista “ogni cosa”. Obbediamo alle Leggi dello Stato, ma non approviamo in quanto l’80% della popolazione Italiana è anziana e non gradisce queste inutili novità, fatte per andare alla ricerca, che compete ad ALTRI, di Evasori Fiscali.