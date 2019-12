Aversa. Santa Famiglia 2019: il video commento di Mons. Spinillo

(Caserta24ore) AVERSA “L’augurio che facciamo alle nostre famiglie è di non smettere mai di vivere quella luminosità che hanno sentito al primo annunzio della nascita di un bambino” https://youtu.be/TC8U8hmOjJQ Domenica 29 dicembre si celebra la Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe: “La famiglia significa essere partecipi l’uno della vita dell’altro, in un cammino costante”, commenta mons. Angelo Spinillo. “L’amore si accoglie come un dono, si offre come proposta e si sviluppa in una continua ricchezza di ricerca e dialogo. L’augurio che facciamo alle nostre famiglie è di non smettere mai di vivere quella luminosità che hanno sentito al primo annunzio della nascita di un bambino: un bambino che hanno accolto, protetto e sostenuto e che desiderano accompagnare per sempre”.