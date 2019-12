Teano. Il Foscolo lancia la stazione meteorologica PCE FWS 20 ITEANO 3

(di Paolo Mesolella) TEANO Si chiama Meteo PCE FWS 20 ITEANO3 la stazione Metereologica del Liceo Scientifico Foscolo di Teano che da oggi, 27 dicembre 2019, diffonderà dati metereologici in tutta la regione. Grazie infatti alla prof. ssa Pasqualina Canzano e all’ingegnere Maria Pietro Mesolella da questa mattina sul tetto dell’ISISS Foscolo a Teano campeggia una interessante stazione metereologica che servirà a diffondere informazioni meteo ma anche a dare dati utili per gli esperimenti che il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate del Foscolo sta facendo insieme ai ricercatori del CIRA di Capua. La stazione meteo, collocata sul tetto della scuola, distribuisce i suoi dati anche sul web: sul sito della scuola e sui portali provinciali e regionali che studiano i fenomeni atmosferici. La stazione metereologica del Foscolo, oltre a diffondere in diretta, la temperatura interna ed esterna in gradi centigradi, segna anche la percentuale di umidità interna ed esterna, la pressione, la velocità del vento, le precipitazioni. Ma è molto utile soprattutto per la previsione del tempo e della pressione metereologica nell’area di Teano ma anche dell’intera Provincia. Un bella iniziativa intrapresa dal Foscolo che, lo ricordiamo, possiede anche un grande Osservatorio astronomico, probabilmente l’unico nel casertano. “La stazione metereologica PCE-FWS 20, spiega il Preside del Foscolo prof. Paolo Mesolella, può effettuare rilevazioni metereologiche e trasmettere in modalità wireless al display di gestione dello strumento. La sua base di tempo è generata da un orologio atomico che si aggiorna durante la notte.. Presenta un barometro molto preciso, che misura la pressione dell’aria e le sue unità in ietto Pascal. E la pressione atmosferica in pollici di mercurio. E’ interessante notare che la stazione misura la pressione atmosferica. E noi non siamo in grado di percepire realmente la pressione barometrica poiché la pressione atmosferica preme in eguale misura verso tutte le direzioni. Il calcolo della pressione relativa dell’aria è una combinazione della pressione assoluta dell’aria e dell’altitudine. I pollici di mercurio sono l’unità comune di misura della pressione utilizzata negli Stati Uniti, mentre gli ìetto pascal sono le unità comuni di misura della pressione atmosferica nel sistema internazionale”.