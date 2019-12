Santa Maria Capua Vetere. Apertura gratuita del MITREO

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE Aperture straordinarie Circuito archeologico dell’antica Capua. Il 28 dicembre, nell’ambito di queste festività natalizie, il Mitreo resterà aperto al pubblico, in via eccezionale, dalle 16,30 alle 19,30. In questa fascia oraria è possibile visitarlo gratuitamente e godere dei pannelli esplicativi all’interno della sala di culto, con testi dettagliati sul monumento e sul culto mitraico.

Lunedì 30 dicembre i siti del circuito archeologico resteranno aperti al pubblico straordinariamente dalle 9.30 alle 13.30. Ai visitatori sarà consentito gratuitamente l’uso delle audioguide e della App del circuito archeologico. Il Circuito archeologico dell’antica Capua (Anfiteatro, Mitreo e Museo archeologico dell’antica Capua) resterà chiuso il primo e il 7 gennaio. Sarà regolarmente aperto lunedì 6 gennaio. Fino al 7 gennaio è possibile visitare la mostra “Il senso del sacro tra fragilità e incompiutezza dell’umano” al Museo archeologico dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere.