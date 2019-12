L’Eutanasia è contraria alla Morale

(francesco Felice Previte) Da tempo da troppo tempo circola anche in ambito UE la controversa eutanasia, specie quella prevista sui minori approvando la Norma dell’applicazione sugli stessi minori, malati terminali senza limite d’età, anche per i bambini malati e malformati dopo la nascita . Ma l’opinione pubblica si chiede : ma l’eutanasia sui minori, come sui disabili, sulle persone in stato di incoscienza che la richiedono, è lecita, oppure è solo una licenza di uccidere ? Per i Cristiani secondo il 5° Comandamento Cristiano si tratta eutanasia diretta, contraria alla Legge Morale che apre la strada ad altri attentati contro la vita, ma nonostante la strenua opposizione, ripeto, della Chiesa Cattolica come di altre Confessioni Religiose, è “passata in alcuni Stati UE, ma il pericolo è, anche, esteso all’ Italia per gli anziani in fase terminale, infermi, disabili fisici e psichici : budget del ricoverato .

Ma cosa è l’eutanasia ? Non si può ritenere essere utile per il Cittadino, per i Cristiani, per coloro di una certa età, in certe condizioni di salute, in pericolo e con una natura psichica grave : la vita è un dono di Dio, qualunque esso sia, è sacra ?!Si cerca di inserire, anche da parte di una certa Politica, di far giungere ad ogni costo, a volte in maniera impropria, ad una “ altra considerazione”, ma dobbiamo ricordare che in antico l’eutanasia significava una morte dolce, mentre oggi si interpreta, solo, quale intervento diretto ad attenuare il dolore della malattia, dell’agonia, del fine vita .Purtroppo queste vicende umane vorrebbero spingere la società ad essere selettiva sulla vita e sulla morte dei suoi membri, ma è proprio quello che abbiamo “denunciato” al Parlamento Italiano in una Petizione il 18 marzo 2013 ( n.307 e 308 al Senato della Repubblica e n.31 alla Camera dei Deputati), che si chiama eutanasia mascherata, omicidio colposo, uccisione intenzionale, omissione di soccorso attraverso una, anche se impropria, “liceinfonza di uccidere”: budget del ricoverato . La Medicina, il dovere del Medico sono di proteggere la salute, guarire le malattie, alleviare le sofferenze . La Fede per noi Cristiani è quella di confortare nel rispetto della libertà la dignità della persona, impegno a favore della vita contro la morte, come insegna la Raccomandazione n. 776/1976 dell’Assemblea del Consiglio d’Europa dove si afferma “ che il Medico deve placare le sofferenze e che non il diritto di accelerare il processo di morte” e contraria ai Provvedimenti Legislativi adottati in UE e di rivedere questa “Legge” sui minori . Per l’Italia si tratta di “ elaborazioni ” molto pericolose perché potrebbero coinvolgere malati di Alzheimer, disabili fisici, handicappati psichici, pazienti anziani con gravi patologie, bambini anormali . E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”