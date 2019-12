Caserta. La Lega riunisce il quartier generale per il punto della situazione

L'incontro per il tradizionale scambio di auguri tra simpatizzanti, iscritti, amministratori, dirigenti e parlamentari nazionali ed europei ha visto la presenza del coordinatore regionale on. Nicola Molteni. Il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni in una nota atampa ha fatto sapere che “…il tradizionale incontro per lo scambio di auguri è anche propizio per tracciare un bilancio del lavoro svolto sul territorio della nostra provincia nell’ultimo anno, soprattutto in vista degli importanti appuntamenti elettorali della prossima primavera che ci vedranno impegnati sia sul fronte delle elezioni amministrative nei tanti Comuni di Terra di lavoro che vanno al voto, e sia su quello delle elezioni regionali che rappresentano un banco di prova importantissimo per il nostro partito “. Sulla stessa linea i vari coordinatori di zona tra cui Allocca Alfredo dell'Agro Caleno che ha tenuto a sottolineare: "…. la provincia di Caserta e stata prima a livello regionale, per quantitativo di voti apportati, cio' grazie all' impegno profuso sul territorio".