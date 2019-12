Caserta. Amarcord al Liceo- Tecnico “Terra di Lavoro”

(Caserta24ore) CASERTA Alunni e docenti della VG diplomati nel 1990 si sono incontrati dopo trenta anni.

E’ stato un momento di grande emozione la rimpatriata degli ex alunni della VG diplomati nel 1990, che si incontrati dopo 30 anni nella loro scuola per festeggiare con i loro docenti questo importante anniversario e rincontrarsi oggi da affermati professionisti. Ad accoglierli nella sede di via Ceccano, la preside Emilia Nocerino, con la vicepreside Brunella Arena e i docenti Marco Lugni e Anna Lombardi. L’incontro dopo un susseguirsi di aneddoti e ricordi è stato allietato con un concerto tenuto dalla meravigliosa voce del soprano prof.ssa Rosa Francescone accompagnata al pianoforte dal prof. Ugo Savino D’Alterio e al violoncello dal prof. Artan Tanzi docenti del Liceo Musicale. Presenti gli ex alunni Alessandro Pisanti, Massimo Porcini, Nicoletta Curatella, Anna Lombardi, Daniela Di Benedetto, Giuseppe Di Felice, Generoso Paolella, Angela Infante, Alfonso Ferraiolo, Claudio Pollastro, Anna Grillo, Antonio Sacco, Mattia Scialli e gli “ex” professori Antonietta Monte, Adriana Iannone, Michele Ferraro e Teresa Monaco.