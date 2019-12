Caserta. A Calvi Risorta la leggenda della “Pantasema” creata per tenere lontani i bambini dalla campagna

La narrazione della figura agreste, l’intrigante leggenda della Pantasema e’ a cura di Lorenzo Izzo. Con la sua puntuale ricerca documentaria, lo storico provera’ a coinvolgere i presenti nel racconto di questa creatura leggendaria, riproposto attraverso la narrazione di episodi e circostanze grazie al sistema privilegiato della trasmissione orale del sapere.

La residenza privilegiata della Pantas’ma era la “Massaria” di ‘Zi Nufrio, ancora oggi visibile nei pressi del Ponte delle Monache, laddove, nel corso di esplorazioni avvenute già alla fine dell’Ottocento, è stata individuata un’area sacra, risalente alla seconda metà del V sec. a.C., che ha restituito una grande varietà di ex voto.

In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento coglieremo l’occasione per presentare quest’area santuariale di notevole importanza e parte dei materiali rinvenuti, ancora oggi in mostra al Museo archeologico nazionale di Napoli, nell’ambito della “Collezione della Magna Grecia”. La presentazione sarà a cura della dott.ssa Antonella Tomeo, funzionaria archeologa MIBACT. L’appuntamento e’ a Calvi Risorta, sabato alle ore 17. La sede non e’ stata indicata nella nota stampa di presentazione, ma potra’ essere trovata facilmente, visto che Calvi Risorta e’ un piccolo paese.