Sparanise. Il Foscolo Ricorda il poeta Giovanni Rotunno

(Paolo Mesolella) SPARANISE Venerdì 20 dicembre prossimo, alle ore 11, nell’aula magna della sede di Sparanise il Foscolo ricorderà il poeta Giovanni Rotunno con l’inaugurazione di una lapide alla memoria in Biblioteca. “Il poeta della malinconia e dell’amore, nato a San Donato di Carinola, – spiega ilk preside Paolo Mesolella, più volte ha fatto visita alla nostra scuola donando centinaia di libri ai nostri alunni. Ci ha lasciati il 13 settembre scorso. Era molto malato e viveva nell’ospizio “Villa Letizia” a Cisterna di Latina. Era un poeta semplice e generoso e donava i suoi libri, ai giovani studenti che incontrava nelle sue visite alle scuole. A Sparanise e a Teano ha donato centinaia di libri. Veniva da San Donato di Carinola oppure, da Cisterna di Latina, dove viveva in un ospizio e leggeva e donava i suoi libri di poesie agli studenti.. Era un uomo generoso, poeta della malinconia e dell’amore, ma anche cultore di storia e di matematica. Aveva pubblicato numerose antologie, anche in inglese ed aveva vinto numerosi premi letterari. La sua prima antologia è del maggio 2005, “Pensieri”, poi la seconda, in lingua inglese “Thoughts”. Le altre sue raccolte poetiche sono “Pensieri 2” edita nel marzo 2007, con traduzione in inglese, “Le parole della mia vita” , edizione 2008 e “Parole della mia vita 4”, edizione 2012. Le ultime liriche sono nelle raccolte “Pensieri di un ottuagenario” del 1015 e “Pensieri 5” dello scorso anno. Il poeta Rotunno, all’inizio delle sue antologie poneva sempre la stessa dedica: ”Ai ragazzi di ogni dove con amorevole comprensione, perché traggano motivi per fare propri i valori etici della vita e il rispetto della natura”.