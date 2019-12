Santa Maria Capua Vetere. Solstizio d’inverno nel segno di Mitra al Mitreo

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE. Mitreo – Solstizio d’inverno nel segno di Mitra. Sabato 21 dicembre 2019, ore 17.30 il Museo archeologico dell’antica Capua presenta due eventi nell’ambito dell’iniziativa #IOVADOALMUSEO, che prevede l’ingresso gratuito in tutti i siti del Circuito archeologico dell’antica Capua. La mattina sarà dedicata al Christmas Jumper Day promosso con la coordinatrice casertana di Save the children Antonella Marotta e al saluto di fine anno dei bambini della ludoteca museale Arteteca. Durante il Christmas Jumper Day di Save the Children, giunto in Italia alla sua quarta edizione, i bambini sono stati affiancati nella realizzazione delle simpatiche magliette dai volontari di Save the Children del gruppo di S. Maria Capua Vetere. Dalle 11:00 alle 12:30 i piccoli si esibiranno in poesie e balletti e sfileranno con i maglioni buffi, realizzati con le animatrici della cooperativa Città Irene, un’occasione per celebrare con il loro sorriso la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel pomeriggio sarà la volta di “Solstizio d’inverno nel segno di Mitra”, con una visita teatralizzata che avrà inizio alle 17:30 dal Museo archeologico per attraversare le strade di Santa Maria Capua Vetere e narrare, passeggiando fino al Mitreo, i culti misterici campani e le origini del culto di Mitra.







La visita teatralizzata, a cura de “La chiave di Artemisia”, per la regia e la drammaturgia di Livia

Berté, termina con la discesa nel Mitreo. Nella sala di culto, che conserva ancora il suo aspetto

originario, in maniera estremamente suggestiva verrà simulato il rituale attraverso lo sguardo della

regista Livia Bertè. “La partecipazione alla pièce artistica immergerà i visitatori in un flusso emotivo che li condurrà alla conoscenza del percorso che i fedeli dovevano compiere per raggiungere la salvezza

dell’anima”. Così Ida Gennarelli, direttore del Museo archeologico dell’antica Capua, del Mitreo e dell’Anfiteatro, illustra l’evento al quale invita tutti a partecipare. #IOVADOALMUSEO accesso gratuito per l’intera giornata all’Anfiteatro campano, al Museo archeologico dell’antica Capua e al Mitreo Per lo spettacolo “Solstizio d’inverno nel segno di Mitra” il costo del biglietto è di 5€ È possibile acquistare il biglietto direttamente all’Anfiteatro Campano, la prenotazione è obbligatoria