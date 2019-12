Santa Maria a Vico. Apre al pubblico Biblioteche Civiche Suessolane

Biblioteche Civiche Suessolane da oggi è aperta al pubblico con orario pomeridiano: dal lunedì al venerdì (escluso festivi) dalle ore 14:30 alle ore 20:00.

L’inaugurazione della sede è avvenuta il giorno 13 dicembre, durante la festività di Santa Lucia, protettrice della vista. A benedire gli spazi, il parroco della chiesa di San Nicola Magno, Don Carmine Pirozzi, alla presenza di Monsignore Francesco Perrotta, dell’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico, delle associazioni partner, dei volontari e dei cittadini della Valle di Suessola.

Dopo la benedizione, il discorso del sindaco Andrea Pirozzi, che a nome del vicesindaco, degli assessori e dei consiglieri presenti si è detto orgoglioso per aver sposato il progetto “Biblioteche Civiche Suessolane”, ponendo la fiducia nell’associazione Civiltà 2.0 già diversi mesi fa, quando aveva concesso a questa gli spazi per la realizzazione ambiziosa di una biblioteca-aula studio nel territorio di Santa Maria a Vico.







“È un momento importante questo per tutta la comunità. L’amministrazione comunale, alcuni mesi fa, ha voluto affidare questa sede ad una delle associazione tra le più valide sul territorio – rivolgendosi al presidente di Civiltà 2.0, ha continuato – lei e la sua associazione ha portato avanti progetti di qualità e siamo sicuri che questo di oggi è solo un trampolino di lancio verso mete ancora più grandi. Biblioteche Civiche Suessolane è un opportunità che il comune ha voluto offrire ai cittadini della Valle di Suessola. L’amministrazione ha messo a disposizione un sito comunale all’intera comunità. Le porte e i cancelli da questo momento sono aperti a tutti”.

Il Sindaco si è complimentato con l’associazione per il suo sempre operare nell’esclusivo interesse del paese e ha sottolineato poi, che la biblioteca è un punto di riferimento anche per i giovani che non hanno un posto dove poter studiare, ma che da ora in poi hanno la possibilità di farlo in ambienti confortevoli e attrezzati.

Il presidente dell’associazione Civiltà 2.0 ha ringraziato i presenti , gli assenti e soprattutto i volontari che hanno contribuito a rimettere a nuovo la sede, partendo da zero, dal più semplice gesto di rassettatura alla catalogazione dei volumi. Civiltà 2.0, dal 2018, conta nel suo organico 4 volontari del Servizio Civile e dal prossimo anno altri 6 che saranno operativi fino al 2021.

“Un ringraziamento speciale va al sindaco, per la fiducia e poi alle associazioni partner: Koinè, Sentieri Nuovi, Il Sogno è Sempre, Solidarietà Cervinese, Il Laboratorio, Solidarietà Cervinese e la Misericordia di San Felice a Cancello che hanno contribuito a realizzare il progetto e ad accrescere il fondo librario in continua espansione”. Così ha concluso il presidente di Civiltà 2.0.