Teano. Alice e Francesca del Foscolo hanno vinto il premio VERI contro la violenza sulle donne

(Caserta24ore) TEANO Ancora due premi per l’Istituto “Ugo Foscolo” di Teano e Sparanise guidato dal preside Paolo Mesolella. Domenica scorsa infatti, sono arrivati altri due importanti riconoscimenti grazie alle alunne Alice Montaquila e Francesca Papale della classe 4^A del Liceo Scientifico di Teano. Entrambe sono state premiate con un premio in denaro dall’associazione V.E.R.I. (Verità, Emancipazione, Rispetto, Impegno), per un interessante contributo sul femminicidio che si soffermano su un tema sempre attuale nel dibattito pubblico. Con un lessico semplice e forte ed una freschezza non comune, Alice e Francesca hanno posto l’accento sulle violenze di cui spesso sono vittime le donne mostrando una conoscenza sicura e critica del tema. “L’angelo del focolare, hanno spiegato le due alunne del Foscolo di Teano, durante la cerimonia di premiazione svoltasi a Mondragone il 15 dicembre scorso nella sede dell’associazione V.E.R.I., non è una figlia di un dio minore, non è stanca ed ha ancora voglia di portar avanti battaglie e di vincerle. Bisogna sempre schierarsi. La violenza è sempre una scelta. La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato. Non ha età, etnia, nazionalità; non risponde a logiche politiche né stagna in un particolare ceto sociale. La violenza, ha concluso Francesca, “si ciba dell’ignoranza e si manifesta con la prepotenza e l’arroganza di chi arriva per distruggere. La violenza riguarda tutti da vicino”. Parole chiare e nette, soprattutto se si pensa che a pronunciarle è stata una ragazza di 17 anni, capace di mostrare una sensibilità di cui molti adulti non sono capaci. Hanno accompagnato le ragazze in questa importante iniziativa i professori Palmieri Genovina e Antonio Migliozzi che ha spiegato:” L’elaborato propone una disamina puntuale sulla violenza subita in Italia e nel mondo, durante gli ultimi dieci anni.