Teano Al Foscolo Cecilia Caiazza presenta “Una fedeltà possibile” e “Movenze dell’anima”

(Paolo Mesolella) TEANO Domani, martedi 17 dicembre, alle ore 17.30, nell’aula magna del Foscolo di Teano, saranno presentati due interessanti libri della prof.ssa Cecilia Caiazza: “Una fedeltà possibile” e “Movenze dell’anima”. Il primo volume prende in esame il singolare invito del profeta Geremia da parte di Javhé ai gruppo dei Recabiti, paradigma dello straniero da cui non ci si può aspettare nulla. Dai margini di una società istituzionalizzata e definita , esse offrono, paradossalmente, un insegnamento a chi si ritiene fedele e devoto. Lo studio interessante che mette in evidenza il contrasto tra la fedeltà possibile dei Recabiti e l’infedeltà ostinata e reiterata del popolo di Giuda. Il desiderio di Dio che auspica il “ritorno” s’incrocia con la libertà del popolo che continuamente lo ripudia. Un libro di grande interesse ed attualità. E’ l’atto pedagogico di Javhé il cui progetto è quello di richiamare il popolo di Giuda all’ascolto, all’obbedienza e alla fedeltà attraverso la straordinaria lezione di fedeltà dei Recabiti. L’altro libro, invece, è un’antologia di poesie scritte di notte, quando tutto è silenzio e pace: il cuore e la memoria raccolgono voci, racconti, sensazioni, esperienze personali e altrui da scrivere in versi. Così sono nate le poesie di questa raccolta che è un vero e proprio scrigno di emozioni, volti, storie, vite, attimi, dubbi, palpiti d’amore. Ma su tutto sembra regnare il silenzio, la calma, la solitudine. A volte l’abbandono. Il silenzio della sera in una piazzetta, della pioggia che cade lenta, il silenzio della neve che scende piano, il silenzio dell’amore, del mare, dei poveri. A questi ultimi è dedicato l’anelito più bello del poeta: “Signore ascolta il grido dei poveri, di chi non ha voce…Guarisci le ferite dei poveri, dei non amati che bruciano..”. Un canto molto bello di condivisione che la poetessa sembra dedicare a se stessa. La professoressa Cecilia Caiazza è biblista, docente di religione cattolica al Liceo Foscolo di Teano e di Antico Testamento alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma. Ha scoperto e coltivato la sua passione per la poesia dall’adolescenza. Ha conseguito il dottorato in Teologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana e pubblicato la sua tesi dottorale. “Movenze dell’anima” è un bel libro dedicato, scrive, ai suoi “cari alunni incontrati negli anni di docenza che hanno impreziosito la mia vita”.